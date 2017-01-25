Госдума предложила выдавать депутатам по 700 тысяч рублей на транспорт

Государственная Дума разработала новую схему обеспечения депутатов транспортом для работы в регионах. Об этом со ссылкой на вице-спикера Игоря Лебедева сообщает РБК. Новый порядок предлагает депутатам самостоятельно определяться со способами передвижения.

«Предлагается выделить депутатам поровну средства на обеспечение автотранспортом в регионе, и депутат сам решает, как он будет их тратить на месте: хочешь на такси езди, купи себе машину, в карман положи, пешком ходи. Но они уже не будут возмущаться, что администрация не дала им машину», – пояснил Лебедев.

Служебным автотранспортом в регионах пользуются 60% депутатов, но если предложенная схема будет одобрена, то общая сумма затрат возрастёт. Минфин выделение денег пока не одобрил.

Лебедев уточнил, что ежегодно на обеспечение депутатов в регионах транспортом выделяется около 100 млн рублей, а если предложенная Госдумой схема будет принята, то общий объём затрат может вырасти до 315 млн рублей. По подсчётам РБК, депутаты могут получать на транспорт около 700 тысяч рублей в год.

Сейчас при поездках депутатов в регионы для работы с избирателями местная администрация обязана предоставить им автомобиль, счёт за использование которого потом выставляется Госдуме.

Ранее депутаты пожаловались спикеру Госдумы Вячеславу Володину на то, что служебный автотранспорт им выдают только в региональную неделю, которая проходит раз в месяц, а у них есть необходимость приезжать в регион чаще.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Коммерсантъ»