Сегодня: Чт, 26 Января, 2017 | USD 59.64 руб. 0.64   EUR 64.02 руб. 1.02   | -25 °C
26 Янв 2017 17:39 | Метки: Новости

Госдума предложила выдавать депутатам по 700 тысяч рублей на транспорт

Государственная Дума разработала новую схему обеспечения депутатов транспортом для работы в регионах. Об этом со ссылкой на вице-спикера Игоря Лебедева сообщает РБК. Новый порядок предлагает депутатам самостоятельно определяться со способами передвижения.

«Предлагается выделить депутатам поровну средства на обеспечение автотранспортом в регионе, и депутат сам решает, как он будет их тратить на месте: хочешь на такси езди, купи себе машину, в карман положи, пешком ходи. Но они уже не будут возмущаться, что администрация не дала им машину», – пояснил Лебедев.

Служебным автотранспортом в регионах пользуются 60% депутатов, но если предложенная схема будет одобрена, то общая сумма затрат возрастёт. Минфин выделение денег пока не одобрил.

Лебедев уточнил, что ежегодно на обеспечение депутатов в регионах транспортом выделяется около 100 млн рублей, а если предложенная Госдумой схема будет принята, то общий объём затрат может вырасти до 315 млн рублей. По подсчётам РБК, депутаты могут получать на транспорт около 700 тысяч рублей в год.

Сейчас при поездках депутатов в регионы для работы с избирателями местная администрация обязана предоставить им автомобиль, счёт за использование которого потом выставляется Госдуме.

Ранее депутаты пожаловались спикеру Госдумы Вячеславу Володину на то, что служебный автотранспорт им выдают только в региональную неделю, которая проходит раз в месяц, а у них есть необходимость приезжать в регион чаще.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Коммерсантъ»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Госдума предложила выдавать депутатам по 700 тысяч рублей на транспорт

Рекомендуемые новости:

64x64
25.Янв.17 17:20 | Комментарии: 0

Прокуратура Нижнего Тагила обнаружила первые нарушения в деятельности агентства Ленды

64x64
24.Янв.17 20:15 | Комментарии: 0

СМИ сообщили о согласовании Кремлём кандидатуры Куйвашева на пост губернатора. «Расслабляться не стоит, Носов и Ройзман могут всё испортить»

64x64
23.Янв.17 12:29 | Комментарии: 0

На трассе под Нижним Тагилом в жутком лобовом ДТП погибли два человека (ФОТО)

Лента новостей

«Уралвагонзавод» издал детскую книгу про танки «Уралвагонзавод» издал детскую книгу про танки
26.01.2017 | Комментарии: 0
Госдума предложила выдавать депутатам по 700 тысяч рублей на транспорт Госдума предложила выдавать депутатам по 700 тысяч рублей на транспорт
26.01.2017 | Комментарии: 0
Сергей Носов нашёл управу на нелояльных мэрии депутатов-единороссов. Маслов, Горячкин и Казаринов «без лишних вопросов» утвердили схему нарезки избирательных округов Сергей Носов нашёл управу на нелояльных мэрии депутатов-единороссов. Маслов, Горячкин и Казаринов «без лишних вопросов» утвердили схему нарезки избирательных округов
26.01.2017 | Комментарии: 0
Кремль отстранился от дискуссии о ношении хиджабов в школах Кремль отстранился от дискуссии о ношении хиджабов в школах
26.01.2017 | Комментарии: 0
На ТЭЦ в Пензе произошёл взрыв На ТЭЦ в Пензе произошёл взрыв
26.01.2017 | Комментарии: 0
Под Нижним Тагилом мужчина трижды за ночь обокрал один магазин Под Нижним Тагилом мужчина трижды за ночь обокрал один магазин
26.01.2017 | Комментарии: 0
Украина потребовала права голоса на переговорах Путина и Трампа Украина потребовала права голоса на переговорах Путина и Трампа
26.01.2017 | Комментарии: 0
Патриарх Кирилл предложил запретить микрокредиты и создать «банк для бедных» Патриарх Кирилл предложил запретить микрокредиты и создать «банк для бедных»
26.01.2017 | Комментарии: 0
Хакеры атаковали сайт Росгвардии Хакеры атаковали сайт Росгвардии
26.01.2017 | Комментарии: 0
«Ростех» и «Полюс» выиграли торги за крупнейшее месторождение золота в России «Ростех» и «Полюс» выиграли торги за крупнейшее месторождение золота в России
26.01.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


Спикер Нижнетагильской гордумы Маслов назвал публикации в СМИ о возможном возобновлении уголовного дела по ГК «Гора Белая» местью руководителя аппарата мэрии Спикер Нижнетагильской гордумы Маслов назвал публикации в СМИ о возможном возобновлении уголовного дела по ГК «Гора Белая» местью руководителя аппарата мэрии
26.01.2017 | Комментарии: 0
В суд подан иск против передачи Исаакиевского собора РПЦ В суд подан иск против передачи Исаакиевского собора РПЦ
26.01.2017 | Комментарии: 0
Сирийская оппозиция отвергла предложенный Россией проект Конституции Сирийская оппозиция отвергла предложенный Россией проект Конституции
26.01.2017 | Комментарии: 0
В Свердловской области более 100 детей отравились водой из-под крана В Свердловской области более 100 детей отравились водой из-под крана
26.01.2017 | Комментарии: 0
Сергей Носов подтвердил, что рекламные фирмы Нижнего Тагила пользуются городскими щитами бесплатно, и назвал интерес депутатов и СМИ к агентству Ленды «политической заказухой» Сергей Носов подтвердил, что рекламные фирмы Нижнего Тагила пользуются городскими щитами бесплатно, и назвал интерес депутатов и СМИ к агентству Ленды «политической заказухой»
26.01.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле готовится трамвайная реформа В Нижнем Тагиле готовится трамвайная реформа
26.01.2017 | Комментарии: 0
Минздрав ухудшил прогноз по смертности и продолжительности жизни Минздрав ухудшил прогноз по смертности и продолжительности жизни
26.01.2017 | Комментарии: 0
СПЧ предложил убрать из «закона Яровой» статьи о миссионерской деятельности СПЧ предложил убрать из «закона Яровой» статьи о миссионерской деятельности
26.01.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле мужчина с собакой едва не стали жертвами поджигателей В Нижнем Тагиле мужчина с собакой едва не стали жертвами поджигателей
26.01.2017 | Комментарии: 0
На Урале мужчину осудили за получение пенсии сразу в трёх регионах На Урале мужчину осудили за получение пенсии сразу в трёх регионах
26.01.2017 | Комментарии: 0
Отопительная система в Нижнем Тагиле после серьёзной коммунальной аварии восстановлена Отопительная система в Нижнем Тагиле после серьёзной коммунальной аварии восстановлена
26.01.2017 | Комментарии: 0
СМИ: Россиянам могут запретить называть детей необычными именами СМИ: Россиянам могут запретить называть детей необычными именами
26.01.2017 | Комментарии: 0
Арестованного офицера ФСБ назвали хакером «Шалтая-Болтая» Арестованного офицера ФСБ назвали хакером «Шалтая-Болтая»
26.01.2017 | Комментарии: 0
Минобороны прокомментировало сопровождение «Адмирала Кузнецова» британскими ВМС Минобороны прокомментировало сопровождение «Адмирала Кузнецова» британскими ВМС
26.01.2017 | Комментарии: 0
Актриса из Нижнего Тагила Иза Высоцкая презентовала книгу о знаменитом супруге Актриса из Нижнего Тагила Иза Высоцкая презентовала книгу о знаменитом супруге
25.01.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости