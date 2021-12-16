Пошёл на принцип. Тагильчанин устроил скандал в екатеринбургском баре из-за сдачи в 500 рублей

Специалисты консультационного пункта по вопросам защиты прав потребителей Нижнетагильского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» помогли жителю Нижнего Тагила вернуть непотраченные средства депозита в одном из екатеринбургских баров. Тагильчанин уплатил на входе в заведение депозит в 2 тысячи рублей, но потратил на еду и напитки только 1,5 тысячи. Оставшиеся 500 рублей сотрудники бара возвращать отказались.

Житель Нижнего Тагила не согласился с таким отношением екатеринбургского заведения и обратился за помощью в Роспотребнадзор. После проверки ведомства руководство бара признало неправоту и вернуло остаток по депозиту.

Как пояснил АН «Между строк» руководитель консультационного центра Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле Александр Башкиров, предприниматель нарушил закон «О защите прав потребителей», в котором говорится о том, что расчёт между исполнителем и потребителем возможен только по фактически понесённым расходам, поэтому потребитель вправе требовать непотраченные средства депозита.

«Бар оперативно признал неправоту и выплатил клиенту оставшиеся деньги до вынесения предписания, поэтому обошлось без штрафа. Хорошо, что потребитель дошёл до нас и добился справедливости. А сколько людей махнули бы в такой ситуации рукой?» — рассказал Башкиров.

В Роспотребнадзоре также отмечают, что часто кафе и рестораны отказывают потребителю в возврате денежных средств, ссылаясь на то, что задаток не возвращается. Однако понятия «задаток» нет в законодательстве о защите прав потребителей.

Получить консультацию специалистов консультационного пункта отдела экспертиз в сфере защиты прав потребителей можно по телефонам: 8 (3435) 41-83-62, 8 (3435) 41-82-10, а также на сайте организации.