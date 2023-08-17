Понтонный мост на Тагильском пруду подорожал на 80 млн рублей

Пешеходный понтонный мост через пруд, который по плану должен соединить две «Тагильские лагуны», подорожал уже на этапе проектирования. Если изначально строительство объекта оценивалось в 120 млн рублей, то теперь его стоимость составляет более 200 млн рублей. Сейчас администрация города изыскивает дополнительные средства, но отказываться от проекта не намерена. Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев в эфире «Тагил-ТВ».

«Сегодня идёт допроектирование. Учитывая, что материалы дорожают прямо на глазах, у нас на глазах меняется стоимость [моста]. Мы уже от 120 млн рублей переходим за 200 млн рублей. Я понимаю, что ограничения в финансах должны быть. Должно быть разумное с красивым совмещено. С губернатором обсудили, он говорит: “Нет, давай будем делать всё равно, это такое место”», — пояснил градоначальник.

Мэр добавил, что проектированием занимается компания из Тюмени, её взял на субподряд МУП «Тагилгражданпроект» из-за специфики объекта.

Длина понтонного перехода должна составить 840 метров, ширина — 3 метра, также предусмотрены площадки отдыха длиной 10 метров и шириной 2 метра, их будет пять.

Напомним, соединить обе «Тагильские лагуны» понтонным переходом предложил Евгений Куйвашев во время своего визита в Нижний Тагил 15 июля 2022 года. По мнению губернатора, новая переправа сможет сделать город более привлекательным для туристов. Владислав Пинаев предложение губернатора поддержал. Сооружение протянется от клуба моржей за отелем Demidov Plaza до набережной за ГДДЮТ. Ранее Владислав Пинаев озвучивал сроки выполнения проектной документации в 2023-м, а возведения моста в 2024 году.