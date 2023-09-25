«Помимо совместных поездок, нас объединяет крепкая дружба и готовность прийти на помощь в любой ситуации». Тагильские байкеры закрыли мотосезон и проехали большой колонной по городу

В субботу, 23 сентября, тагильские байкеры закрыли мотосезон-2023. Событие состоялось в формате фестиваля. После сбора у КДК «Современник» они проехали большой колонной по городу и финишировали у ТРЦ «Кит», завершение праздника прошло в гастропабе «ЛЕНИНГРАД».

В этом году организаторами события выступили участники движения «Мото Люди — Нижний Тагил», являющегося свободной площадкой для всех объединений мотоциклистов.



Организаторы закрытия мотосезона



Присоединиться к движению может каждый желающий мотоциклист, имеющий действующие права категории А и вступивший в группу и чат сообщества во «ВКонтакте».

Старейшим в Нижнем Тагиле является мотоклуб «Скифы». Тагильское байк-сообщество существует уже 22 года.

«Мы группа единомышленников, любящих кататься. Для нас клуб — это уже семья. Помимо совместных поездок, нас объединяет крепкая дружба и готовность прийти на помощь в любой ситуации. Радует, что этот сезон прошёл почти без потерь. К сожалению, недавно на 365 км произошло ДТП с участником нашего клуба, сейчас он находится в больнице, все участники клуба поддерживают нашего товарища», — рассказывает Алексей Плешкан, президент мотоклуба «Скифы».

С интересом байкеры рассказывают, как к ним обратились представители Ленинской районной организации Всероссийского общества детей-инвалидов с просьбой покатать на мотоциклах их подопечных. Все байкеры согласились принять участие в этой акции. Из соображений безопасности они катали детей в специальной мотоколяске, потом с ребятами играли аниматоры.

«Мы планируем продолжать проводить такие акции с 1 по 3 июня каждого года и сделать их доброй традицией. В планах сейчас сотрудничество с детскими домами и продолжение работы с детьми-инвалидами», — комментирует АН «Между строк» один из организаторов фестиваля, участник движения «Мото Люди — Нижний Тагил» Артём Комоватов «Комбат».

«По моему мнению, самое интересное событие сезона — это Ирбитский байк-фестиваль, где мы побывали. Самый большой в Свердловской области. Мероприятие проводилось на территории бывшего пионерлагеря Малиновка недалеко от деревень Чусовляны и Кириллова, в 10–15 км от трассы. В этом году фестиваль собрал рекордное количество участников — около 7 тысяч человек, это были не только любители мотоциклов, но и ценители музыки. Хедлайнерами фестиваля выступали Линда и группа “Северный Флот” (музыканты бывшего “Короля и Шута”). Помимо музыкальной программы, для гостей праздника привезли экспонаты из Ирбитского музея для знакомства с историей легендарного мотоцикла “Урал”», — рассказывает журналисту АН «Между строк» Артём Комоватов.

На площадке у КДК «Современник» можно было увидеть огромное количество разнообразных видов и марок мотоциклов: Kawasaki, Yamaha, BMW, Suzuki, Harley-Davidson, Honda и многие другие и, конечно, их колоритных владельцев. Например, на фестивале был известный многим уральский Бэтмен.

Андрей и Наталья Боярских — семейная пара. В этом году супруги заканчивают свой первый мотосезон. Как признаётся Андрей, он давно хотел вступить в мотодвижение, и его жена решила разделить с ним интересное увлечение. Теперь ребята вместе катаются на разные фестивали.

Супруги Андрей и Наталья Боярских

Любопытно, что участниками мотодвижения всё чаще становятся девушки. На вопрос, почему выбрали такой вид досуга, они смеются и отвечают, что это ярко, необычно и сложно.

«В обычной жизни я работаю в детском саду музыкальным руководителем. Заниматься начала в пандемийный сезон, записалась в автошколу вслед за подружкой, так и начала кататься. Сейчас уже третий сезон откатала. Бывает, что страшно, ноги трясутся, но я не позволяю себе трусить, говорю: надо Аня, надо», — рассказывает мотоциклистка Анна Зимарева.

После мотопробега организаторы фестиваля устроили музыкальную программу в гастропабе «ЛЕНИНГРАД» с участием уральских рок-групп «25 квадрат», «Кира Любавина» и VDREBEZGI.