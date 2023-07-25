Получить скидку на обучение в ЮУрГУ? Реально! Рассказываем, что нужно делать

С прошлого года в Южно-Уральском государственном университете была разработана скидочная система, которая направлена на поддержку активных и талантливых студентов, не сумевших поступить на бюджетную форму обучения. Благодаря этой системе обучающиеся по контракту имеют возможность получить максимальную выгоду при оплате обучения, которая может составить до 23%.

Абитуриенты, набравшие высокие баллы, могут претендовать на снижение стоимости обучения на 20%.

Такие же условия действуют и для иностранных абитуриентов, которые желают поступить в Южно-Уральский государственный университет на основе результатов внутренних вступительных экзаменов.

Учиться на выгодных условиях в ЮУрГУ можно не только по программам бакалавриата или специалитета. Для абитуриентов, поступающих в магистратуру и имеющих в дипломе средний балл свыше 4,5, предоставляется скидка на обучение в размере 20%, при среднем балле от 4 до 4,49 скидка составит 10%.

Для поступающих по программам среднего профессионального образования, в свою очередь, система имеет более гибкий характер. При среднем балле аттестата от 5 до 4,8 скидка составит 10%, при диапазоне 4,7–4,5 балла — скидка 7%, 4,4–4,2 балла — скидка 5%.

В вузе активно развивается и применяется система поощрений для умных, активных и талантливых ребят. Студенты-высокобалльники как бюджетной, так и контрактной формы обучения могут претендовать на именную стипендию в размере 10 000 рублей в месяц! (подробности по ссылке).

Приёмная комиссия Южно-Уральского государственного университета расположена в главном корпусе по адресу: проспект Ленина, 76. Часы приёма абитуриентов: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, суббота — воскресенье с 9:00 до 14:00.

На официальном сайте ЮУрГУ для абитуриентов abit.susu.ru, а также на портале «Госуслуги» можно найти всю интересующую информацию и подать документы на обучение онлайн.