Польша вслед за Белоруссией отказалась принимать российскую нефть

Компания «Гомельтранснефть Дружба» уведомила представителей российской нефтяной компании «Транснефть» о том, что Польша отказалась принимать загрязнённую российскую нефть, что вызвало остановку транзита по западному направлению, сообщает агентство «БелТА». Нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии больше не могут принимать и перерабатывать нефть с показателями, которые зафиксированы на пункте приёмки поставок «Адамово». Они прекратили транспортировку в 22:00 среды по варшавскому времени (23:00 по Москве), поставки приостановлены на неопределённый срок.

Напомним, некачественную нефть на нефтепроводе «Дружба» обнаружили 19 апреля — с этого времени белорусская сторона неоднократно предупреждала о возможности срыва поставок и трудностях с переработкой загрязнённой нефти. «Транснефть» обнаружила источник загрязнения на участке Самара — Унеча и смогла частично возобновить транспортировку «чистой» нефти, сейчас стороны обсуждают вопрос компенсации.