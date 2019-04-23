Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов из-за «некачественной российской нефти»

Белоруссия временно прекратила экспорт бензина и дизельного топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за некачественной российской нефти, сообщил «Интерфаксу» заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

«Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов — бензинов и дизтоплива — в Украину, Балтию и Польшу. На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью», — отметил Гриб.

Экспорт тёмных нефтепродуктов сохранён в полном объёме в связи с отсутствием их потребления на внутреннем рынке, добавил он.

Накануне белорусская сторона сообщала, что ждёт возобновления поставок «чистой» нефти из России не ранее чем через 8–10 дней, поскольку источник загрязнения обнаружен в полутора тысячах километров от белорусской границы — в Самарской области.