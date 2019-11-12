Полпред президента в УрФО назначил нового помощника вместо обвинённого в госизмене

Бывший заместитель председателя правительства Калининградской области Максим Федосеев занял пост помощника полпреда президента в УрФО Николая Цуканова после отставки обвиняемого в государственной измене Александра Воробьёва, со ссылкой на источник в полпредстве пишет Znak.com.

Официального комментария о назначении Федосеева в полпредстве получить пока не удалось.

42-летний Максим Федосеев ранее работал в правительстве Калининградской области вместе с Цукановым, в 2012 году Николай Цуканов, который тогда был губернатором Калининградской области, назначил его на должность министра жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса региона. В 2015 году Федосеев стал заместителем председателя правительства Калининградской области и проработал в этой должности до августа 2018 года. По данным rugrad.eu, он ушёл в отставку после скандала с критикой со стороны депутата Госдумы от Калининградской области Александра Пятикова, который обвинил чиновника в срыве газификации западной части региона.

Напомним, экс-помощник Цуканова Александр Воробьёв был задержан ФСБ по подозрению в госизмене. По данным следствия, он «передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности РФ». Сейчас подозреваемый находится под арестом.