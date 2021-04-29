Половина российских компаний будет работать в объявленный нерабочим период с 4 по 7 мая

Практически половина российских работодателей (48%) решили, что их сотрудники будут работать с 4 по 7 мая, которые в этом году объявлены нерабочими днями, со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru пишет «Интерфакс».

Опрос был проведён 24–28 апреля 2021 года среди 1000 респондентов, представляющих кадровый менеджмент российских компаний, за исключением предприятий с непрерывным рабочим циклом, в 106 населённых пунктах РФ, во всех федеральных округах. Исследование показало, что из компаний со штатной численностью сотрудников от 100 до 1000 человек работать собираются 60%.

Согласно опросу, чаще всего в первую декаду мая будут работать банки (73%), производственные компании (53%) и предприятия сферы услуг (52%). По данным исследования, с 4 по 7 мая не будет работать персонал каждой четвёртой компании (26%). Среди компаний, которые полным составом уйдут на майские каникулы, больше всего предприятий малого бизнеса (32%). По данным SuperJob.ru, менеджмент 26% компаний пока не принял окончательное решение по этому поводу.

Напомним, 23 апреля президент России Владимир Путин по предложению Роспотребнадзора объявил нерабочими дни между майскими праздниками. Организациям при этом дали возможность самим решать, будут ли они работать с 4 по 7 мая.