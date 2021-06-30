«Полномочия не наши, люди наши». Депутаты Нижнего Тагила хотят включиться в проблему с медиками ЦГБ №1, которые писали Путину

Массовое увольнение сотрудников городской больницы № 1 стало одной из тем обсуждения на заседании Нижнетагильской городской думы. Ранее несколько десятков медиков написали письмо президенту, в котором пожаловались на снижение зарплат и нехватку специалистов.

«Насколько мне известно, коллектив написал письмо в адрес президента, главы города и городской думы. В это непростое время ситуация там развивается очень нездоровая. Мы не можем оставаться в стороне, так как это проблема города. Я понимаю, что не существует единой правды для всех, но ситуация очень нехорошая, и мы в свою очередь должны разобраться в этом вопросе на комиссии по социальной политике», — заявил депутат НТГД Андрей Палатов.

Председатель городской думы Вадим Раудштейн отметил, что уже обратился с просьбой рассмотреть эту проблему на думской комиссии. Депутаты планируют пригласить на обсуждение представителей Минздрава, Законодательного собрания и сотрудников медицинского учреждения. Обращение было принято к рассмотрению единогласно.

«Полномочия не наши, люди наши», — резюмировал Андрей Палатов.

Также на последнем перед каникулами заседании Нижнетагильской городской думы мэр Владислав Пинаев отчитался о результатах своей работы в прошлом году.

«Во главе угла стоит общая для нас всех задача — развитие города и повышение качества жизни тагильчан. Несмотря на пандемию и всю турбулентность 2020 года, Нижний Тагил развивался даже в такое непростое время. Реализованы национальные и инфраструктурные проекты, выполнены стоящие перед нами обязательства. Считаю, что это результат нашей командной работы и взаимодействия, которое сложилось между администрацией города, городской думой и градообразующими предприятиями», — отметил глава города.

Пинаев подробно остановился на том, какое влияние ограничительные меры из-за пандемии коронавируса оказали на социально-экономическое развитие города. Наиболее негативно, по словам мэра, пандемия сказалась на предпринимателях. Общее число субъектов предпринимательской деятельности уменьшилось за прошедший год на 661 организацию.

При этом в сфере потребительского рынка и услуг появилось 117 новых предприятий. Активнее всего в Нижнем Тагиле открывались предприятия общественного питания, где было создано 668 рабочих мест.

Согласно статистике, всего в 2020 году в поисках работы в Нижнетагильский центр занятости обратились 14 тысяч 57 человек.

Средняя месячная заработная плата в средних и крупных организациях города составляет 41 тысячу рублей.

«Уровень официально регистрируемой безработицы экономически активного населения за год вырос с 0,4% до 3,5%. Новые вакансии появятся, когда начнёт восстанавливаться сфера услуг, и это пока всё ещё зависит от эпидемиологической ситуации», — пояснил Владислав Пинаев.

Помимо прочего, глава города и депутаты обсудили строительство в 2022 году большой спортивной площадки около школы № 9 в Дзержинском районе. На ней смогут заниматься ученики школ № 9 и 35. Стоимость проекта составит порядка 30 млн рублей. Депутаты выделение средств на эту цель одобрили.