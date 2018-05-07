Политологи спрогнозировали новые отставки губернаторов

Досрочно в отставку могут уйти губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Алтайского края Александр Карлин и руководитель Якутии Егор Борисов, со ссылкой на новый доклад фонда «Петербургская политика» пишет «Дождь».

Отмечается, что у всех троих глав регионов полномочия истекают в 2019 году. Масштаб досрочных замен «может быть лишь ограниченным, поскольку в 2018 году и так предстоит большое количество предвыборных кампаний — прямые выборы глав в 18 регионах», говорится в докладе.

Его авторы отмечают, что, «как показывает 2017 год, опыт досрочных перестановок в регионах признан политически и психологически удачным».

«При этом при выборе новых кандидатур предстоит учитывать растущую разноречивость действий "варягов" — наряду с успешными примерами нарастает число территорий с "проблемным" опытом вхождения не связанных с регионом чиновников (Кемеровская, Новосибирская области)», — следует из прогноза.

Эксперты «Петербургской политики» отмечают, что ситуация в регионах вышла из режима «предвыборной» (перед выборами президента России) и теперь характеризуется «выплеском противоречий, требующих урегулирования». Среди регионов, в отношении которых необходимо «оперативное принятие кадровых решений», в докладе упоминаются Хакасия, Чукотка, Владимирская и Магаданская области.

В документе также говорится, что в регионах усложняется политическая ситуация и растёт роль законодательных собраний. Примером этого авторы исследования называют приход на пост спикера парламента Кемеровской области экс-губернатора Амана Тулеева. Он «показывает возможность ситуации, когда смена губернатора не приводит к одномоментному встраиванию депутатского корпуса в создаваемую новым главой региона вертикаль», считают политологи.

Ранее РБК сообщал о возможной отставке главы Хакасии Виктора Зимина. По сведениям издания, с такой инициативой выступил внутриполитический блок Кремля. Причиной возможного ухода Зимина собеседники издания называли низкую поддержку со стороны жителей республики. Глава «Петербургской политики» Михаил Виноградов связывал потенциальную отставку с арестами высокопоставленных чиновников региона.