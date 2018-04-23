РБК сообщил о планах Кремля отправить в отставку главу Хакасии

Главу Хакасии Виктора Зимина могут отправить в отставку из-за низких рейтингов, со ссылкой на близкие к Кремлю и властям региона источники пишет РБК.

Один из собеседников издания отметил, что с такой инициативой выступил внутриполитический блок администрации президента. В то же время указ президента «ещё не подписан», а близкий к Кремлю собеседник добавил, что президент Владимир Путин пока не принял окончательное решение и что свой пост Зимин может покинуть после инаугурации Путина, которая намечена на 7 мая.

Причиной возможного ухода Зимина называют низкую поддержку со стороны жителей республики. Глава холдинга «Петербургская политика» Михаил Виноградов связывает слабые позиции Зимина с арестами высокопоставленных чиновников региональной администрации. Один из источников отмечает, что роль мог сыграть и коррупционный скандал, связанный с бывшим руководителем администрации главы Хакасии Владимиром Бызовым, который стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и взятках. Также в прошлом году Хакасия публично заявила о проблемах в бюджете, в октябре власти республики попросили премьер-министра Дмитрия Медведева оказать финансовую помощь на 28,2 миллиарда рублей. В середине апреля рейтинговое агентство Fitch отозвало все кредитные рейтинги республики.

Один из источников РБК называет Зимина креатурой министра обороны Сергея Шойгу — именно глава Минобороны якобы рекомендовал назначить Зимина на должность главы Хакасии. Собеседник издания отмечает, что мнение Шойгу будет учтено при принятии решения, касающегося Зимина. Ещё один источник добавляет, что интерес к республике есть у попавшего под американские санкции бизнесмена Олега Дерипаски, так как в Хакасии находятся предприятия UC Rusal.