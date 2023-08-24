Политехническая гимназия Нижнего Тагила попала в число 300 лучших школ России

12 школ из Свердловской области признаны лучшими в России в 2023 году. Они попали в рейтинг агентства RAEX по количеству успешных выпускников, поступающих в ведущие вузы страны. Главным критерием отбора стал вклад школы в подготовку абитуриентов. Среди учебных заведений, попавших в рейтинг, Политехническая гимназия из Нижнего Тагила, занимающая 207-е место из 300.

Также агентство RAEX опубликовало список 200 лучших российских школ по уровню конкурентоспособности выпускников. Здесь эксперты оценивали не количество успешных выпускников, а результаты поступающих. В этом списке фигурируют 16 учебных заведений из Свердловской области, Политехническая гимназия занимает в нём 163-ю позицию.

Кроме того, в агентстве подготовили рейтинг лучших школ Свердловской области, согласно которому Политехническая гимназия оказалась в первой десятке.