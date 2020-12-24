Полиция завела дело на жителя Екатеринбурга, который из мести любовнице поджёг машину

В Екатеринбурге полиция возбудила уголовное дело против мужчины, который 19 декабря облил бензином и поджёг машину Subaru Forester, пишет E1.ru.

По данным издания, поджигателем оказался ранее не судимый 38-летний индивидуальный предприниматель. На преступление жителя Екатеринбурга толкнула неразделённая любовь.

Поджигателя задержали в день преступления — патрульно-постовая служба нашла его на территории автобазы на улице Основинской. Он дал признательные показания в дежурной части.

«Полицейские подозревают гражданина в умышленном грубом нарушении общественного порядка из хулиганских побуждений. Действия подозреваемого подвергли реальной опасности находившихся рядом людей, транспортные средства и строения, а также затруднили движение транспортных средств», — объяснили решение в УМВД по Екатеринбургу.

Мужчине грозит уголовная ответственность. Если в суде вину екатеринбуржца докажут, ему могут назначить до пяти лет лишения свободы. Пока идёт разбирательство, подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Напомним, инцидент произошёл на улице Смазчиков. Один из очевидцев рассказал, что водитель остановился на дороге, вышел из машины, кинул спичку и побежал на обочину.

«Стою на остановке “Пионерская”, вижу: мужик свою машину бензином обливает, поджигает и уходит. Мужики его догнали, стали спрашивать, что случилось. Он говорит: “Из-за бабы”. Поставил, говорит, под окнами её и поджёг», — рассказал свидетель произошедшего.

В МЧС по Свердловской области сообщали, что пожарные в течение трёх минут потушили огонь, на место выезжали две пожарные машины и 11 спасателей.