В Екатеринбурге мужчина сжёг свою машину посреди дороги из-за девушки (ВИДЕО)

В Екатеринбурге мужчина облил свою машину бензином и поджёг её посреди дороги. По словам очевидцев, причиной поступка стала девушка.

Инцидент произошёл сегодня, 19 декабря, на улице Смазчиков. Один из очевидцев рассказал, что водитель остановился на дороге, вышел из машины, кинул спичку и побежал на обочину.

«Стою на остановке “Пионерская”, вижу: мужик свою машину бензином обливает, поджигает и уходит. Мужики его догнали, стали спрашивать, что случилось. Он говорит: “Из-за бабы”. Поставил, говорит, под окнами её и поджёг», — рассказал журналистам Е1.ru свидетель произошедшего.

В МЧС по Свердловской области сообщили, что пожарные в течение трёх минут потушили огонь, на место выезжали две пожарные машины и 11 спасателей.