Полиция Свердловской области устроила охоту на наркодилеров

На территории Среднего Урала стартует первый этап оперативно-профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Основной задачей акции является налаживание контакта между гражданами и правоохранителями для совместной работы по противодействию наркомании и незаконному обороту запрещённых веществ.

«Только в 2022 году сотрудники полиции гарнизона в рамках аналогичной акции изъяли порядка 20 килограммов различных наркотических средств, в том числе растительного и синтетического происхождения. Выявлено 358 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В дежурные части поступило 880 обращений от неравнодушных жителей области. Их вклад в борьбу с чумой нашего времени неоценим. Призываю земляков не менее активно повзаимодействовать и в нынешнем году», — говорит руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сообщить о подозрительных личностях, которые делают закладки наркотических веществ, о наркопритонах, местах хранения и культивирования наркотиков, транспортных средствах, перевозящих запрещённые вещества, можно круглосуточно по телефонам 02 и 112.