Полиция объявила награду в миллион рублей за информацию об убийце 12-летней девочки и её матери в Нижнем Тагиле

Свердловское МВД заплатит миллион рублей за помощь в задержании убийцы 36-летней женщины и её 12-летней дочери, которое произошло в Дзержинском районе Нижнего Тагила осенью 2018 года.

Напомним, вечером 20 октября в одной из квартир дома № 87 по Ленинградскому проспекту были обнаружены тела ребёнка и женщины. Мать скончалась от ножевых ранений, а дочь, предположительно, задушили, она была связана. Не исключено, что девочка была изнасилована. В беседе с журналистом АН «Между строк» соседи погибшей рассказали, что та вела асоциальный образ жизни и шумные застолья в этой квартире были повседневными.

«Из квартиры потерпевших похищены чёрный ноутбук Lenovo G-580 и белый планшет Samsung SM-T210 в розовом чехле. Тому, кто предоставит информацию, которая поможет задержать вора и душегуба, гарантируется конфиденциальность и вознаграждение в размере одного миллиона рублей», — заявил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Он также добавил, что к совершению преступления может быть причастен мужчина славянской внешности, возрастом 30–35 лет, среднего телосложения, ростом примерно 170 см. У него вытянутое овальное лицо. Из особых примет — татуировка в виде восходящего солнца на руке. В день, когда были совершены убийства, подозреваемый был одет в тёмную куртку, белую вязаную шапку.

Сыщики угрозыска ждут звонка по круглосуточному телефону доверия 8 (343) 358-71-61.

23 октября 2018 года по подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин, но следствию не удалось доказать суду их причастность.