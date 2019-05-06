Полиция Нижнего Тагила завела аккаунты в соцсетях

Пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское» создала странички тагильской полиции во «ВКонтакте» и Instagram. Первые посты с предупреждением об участившихся случаях мошенничества, графиком перекрытия дорог в предстоящие праздничные дни и о ветеранах Великой Отечественной войны, служивших в органах внутренних дел, появились в группе 4 мая.

«Мы давно намеревались завести странички в соцсетях, но только вот недавно до этого дошли руки, — рассказала АН “Между строк” начальник пресс-группы Элина Балуца. — Хочется, чтобы больше позитивной, социально направленной информации о работе полиции доходило до граждан. СМИ больше интересуются совершёнными и раскрытыми преступлениями, а нам бы хотелось, чтобы люди узнавали ещё и о тех добрых и хороших делах, акциях, которые проводит полиция Нижнего Тагила».