Полиция Нижнего Тагила задержала женщину, укравшую телефон у школьника

Полиция Нижнего Тагила задержала 38-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже телефона у 10-летнего ученика горно-металлургической школы.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что женщину задержали по приметам сотрудники ППС. Подозреваемая живёт рядом с местом совершения преступления и не раз привлекалась к уголовной ответственности за совершение краж.

«Доставленная в отдел полиции подозреваемая дала признательные показания. К сожалению, похищенное имущество уже успела продать неизвестному», — прокомментировали в ведомстве.

Полиция продолжает расследовать уголовное дело, возбуждённое по статье УК РФ 158 «Кража». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.