Полиция Нижнего Тагила разыскивает воровку телефона у ребёнка в школе

Полиция Нижнего Тагила устанавливает личность женщины, которая украла телефон у 10-летнего ребёнка в школе.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», сотрудники уголовного розыска ОП №16 изъяли видео с камеры наблюдения. На записи видно, как находившаяся рядом с ребёнком женщина, воспользовалась моментом, когда третьеклассник отвлёкся, чтобы переодеть обувь и спрятала оставленный на скамейке возле портфеля телефон под пакет. После чего она села рядом с мальчиком, убрала телефон к себе и покинула помещение. Сумма ущерба составила 9000 рублей.

По данным полиции, женщине на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см, была одета в удлинённую чёрную куртку, чёрную шапку, тёмно-синие джинсы, ботинки тёмного цвета и розовую толстовку с капюшоном, на лице медицинская маска.

По данному факту дознавателями возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».