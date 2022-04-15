Полиция Нижнего Тагила задержала рецидивиста, находившегося в федеральном розыске

Оперативники отдела полиции № 16 Нижнего Тагила задержали 30-летнего Василия Бессонова, который подозревается в ряде имущественных преступлений. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», сыщики установили, что мужчина скрывается в Екатеринбурге на съёмной квартире. За домом было установлено наблюдение, и Бессонова удалось выследить и задержать.

«Ранее судимый за совершение краж и мошенничеств мужчина был объявлен в розыск после того, как скрылся от следствия, находясь под подпиской о невыезде за совершение ряда краж кабеля телефонной связи. По данным следствия, мужчина проникал в колодцы кабельной канализации, где похищал медно-жильный кабель телефонной связи, в результате чего оставлял без связи престарелых граждан, которые чаще всего пользуются стационарными телефонами», — пояснили в полиции.

На сегодняшний день ему предъявлено обвинение по 57 эпизодам преступной деятельности, в том числе по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) — 21 преступление и по ч. 1 ст. 215.2 УК РФ (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) — 36 преступлений.

В настоящее время задержанный находится в следственном изоляторе. Судом ему изменено вынесенное в октябре прошлого года наказание по ч. 1 ст. 228 УК РФ за хранение наркотических веществ: обязательные работы заменены на 34 дня лишения свободы. Расследование уголовных дел продолжается.

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