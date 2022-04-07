В Нижнем Тагиле полиция разыскивает 30-летнего серийного грабителя

Полиция Нижнего Тагила разыскивает 30-летнего Василия Бессонова, который подозревается в ряде имущественных преступлений. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», ранее мужчина был неоднократно судим за кражи и мошенничество. В последний раз осуждён в октябре прошлого года за хранение наркотических веществ. Тогда ему назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Приметы Василия Бессонова: худощавое телосложение, рост 175 сантиметров, волосы короткие тёмные. Злоупотребляет спиртными напитками.

Полицейские просят всех, кто видел этого мужчину или знает о его местонахождении, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону 8 (3435) 97-64-02 или в группу розыска по телефону 8 (3435) 97-64-78. Также информацию можно передать по номеру 102 с любого оператора сотовой связи.