Полиция Нижнего Тагила устанавливает личность мошенницы, обманувшей пенсионерку на 50 тысяч рублей

Полиция Нижнего Тагила просит горожан помочь в установлении личности мошенницы, которая обманом похитила у пенсионерки 50 тысяч рублей.

Накануне за помощью в отдел полиции № 16 обратилась 84-летняя жительница дома по улице Первомайской. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что около 12 часов в квартиру пенсионерки постучала женщина и, представившись социальным работником, сообщила, что хочет вручить положенные ветеранам 2 тысячи рублей. Недавно у пенсионерки был день рождения, и она решила, что это подарок в честь её праздника.

«Посетительница сообщила бабушке о необходимости проверки денежных купюр, среди которых попадаются деньги старого образца. Дама предложила проверить на подлинность накопления пенсионерки. Хозяйка квартиры удалилась в комнату, а гостья отправилась вслед за ней. Из комода престарелая женщина достала сумму денег для пересчёта, после проведённых манипуляций незнакомка ушла, заверив бабулю, что с её денежными средствами всё в порядке», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

После ухода гостьи пенсионерка решила проверить, все ли деньги на месте, и на каждой купюре обнаружила надпись «билет банка приколов».

Полицейским женщина рассказала, что злоумышленница, на вид которой 25–30 лет, всё время была в перчатках. Также пенсионерка смогла назвать примерный рост мошенницы — 160–165 см. Волосы тёмные.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище). Данная статья предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Располагающих информацией о злоумышленнице просят обратиться в дежурную часть ОП № 16 по телефону (3435) 97-64-02 или 02.