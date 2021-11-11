Полиция Нижнего Тагила проведёт проверку из-за разбросанных на улицах отрубленных голов коров

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура направила в органы МВД сообщения о разбросанных по городу отрезанных головах коров. Как сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области, полиция будет устанавливать лиц, совершивших правонарушение.

Напомним, накануне жители нескольких районов Нижнего Тагила обнаружили отрезанные коровьи головы, лежащие на тротуарах. Одну из голов нашли 8 ноября возле дома быта «Эра». Вторую отрезанную голову обнаружили 9 ноября на улице Балакинской на Тагилстрое.