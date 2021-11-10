В Нижнем Тагиле неизвестные разбрасывают на улицах отрубленные головы коров

Жители нескольких районов Нижнего Тагила обнаружили отрезанные коровьи головы, лежащие на тротуарах. Информация об этом появилась в городском паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Одну из голов нашли 8 ноября на тротуаре возле дома быта «Эра». Вторую отрезанную голову обнаружили 9 ноября на улице Балакинской на Тагилстрое.

Некоторые подписчики паблика предполагают, что останки животного использовались в сатанинских обрядах или это рекламный ход мясных магазинов. Другие вспомнили историю, когда на территорию врагов закидывали тела умерших от чумы.

«Поди с самолётов кидают. Не только “химикаты на нас распыляют”, массово уничтожая. Тяжёлая артиллерия бошками коров пошла», — комментирует Светлана.

«Протест против QR-кодов, чипированные коровьи головы у магазинов, не домашняя ж коровка-то лежит, а именно с чипом», — пишет Екатерина.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», сообщения по данным инцидентам в полицию не поступали.