Полиция Нижнего Тагила обнаружила тело 63-летнего мужчины, сбежавшего из кареты скорой помощи

В Нижнем Тагиле найдено тело 63-летнего Валерия Романова. Мужчина пропал 24 июня, когда сбежал из машины скорой помощи. Тагильчанина обнаружили на берегу реки недалеко от села Лая Горноуральского округа, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское».

Ранее сообщалось, что мужчина сбежал из машины скорой помощи, которая перевозила его из больницы на Вагонке в ГБ № 4. Позже его видели в пункте сдачи металлолома на улице Красных Зорь, распивающим алкоголь. При себе у мужчины был сотовой телефон.