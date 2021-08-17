Полиция Нижнего Тагила нашла украденных цыганами лошадей

Нижнетагильские полицейские разыскали табун лошадей, похищенный из Висимо-Уткинска в начале августа.

Напомним, в начале августа в посёлке пропали семь лошадей, позже две вернулись самостоятельно. В пропаже табуна хозяева животных обвиняли цыган, которые появились там накануне кражи. После того как один из украденных скакунов погиб под колёсами автомобиля, информация о пропаже табуна была активно распространена в соцсетях.

Всё это время сотрудники уголовного розыска и участковый посёлка искали двух взрослых кобыл с парой месячных жеребят.

Опрашивая очевидцев о возможном местонахождении пропавших животных, правоохранители выяснили, что лошади могут находиться в Нижней Салде. Их обнаружили в сарае во дворе одного из домов частного сектора.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и устанавливаются личности, причастные к краже животных.