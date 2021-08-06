Сбитая ночью на трассе под Нижним Тагилом лошадь была украдена цыганами из Висимо-Уткинска

Сбитый сегодня ночью на трассе под Нижним Тагилом конь принадлежал жителям Висимо-Уткинска. Об этом хозяева животного сообщили в социальных сетях. По их словам, конь по кличке Парус был недавно похищен вместе с другими лошадьми из табуна, где Парус был вожаком.

«В день перед кражей жители заметили в посёлке цыган, которых раньше здесь не было. Мы не можем утверждать, что это именно они, но это одна из версий. Следы животных нашли в лесу, сейчас мужчины их там ищут. Их могли угнать в сторону Екатеринбурга», — рассказала ИА «Все новости» собственница двух лошадей Наталья.

По мнению женщины, на дороге трёхгодовалый Парус оказался потому, что ему удалось освободиться от верёвок, которыми его обвязали похитители.

Летом владельцы выгуливали небольшой табун лошадей на поляне у Висимо-Уткинска. За животными присматривали и не опасались, что они уйдут. В ночь на 4 августа семь коней исчезли, двое вскоре вернулись, но Парус и две взрослые кобылы с парой месячных жеребят пропали. Подозрения жителей пали на цыган.

На следующий день, 5 августа, лошадей видели в Уральце. А сегодня около 3 часов ночи водитель Ford Focus сбил жеребца, которым оказался пропавший Парус. В автомобиле находилась семья из пяти человек, которая направлялась в отпуск на море. В аварии пострадали два человека, в том числе ребёнок. Животное погибло на месте.

Конь выбежал на дорогу, обвязанный веревками, а вместо седла на нём висела телогрейка. Хозяева уже опознали коня.

«Парус был вожаком с характером, мог разорвать верёвки и запросто вырваться от незнакомых ему людей. Сейчас, скорее всего, отдадим его в охотхозяйство, где живут медведи. Больше лошадей у меня нет, кроме старенькой кобылы, матери Паруса», — поделился хозяин коня.

Трое собственников уже заявили в местный отдел полиции о пропаже животных. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» заявили, что по факту кражи организована проверка.