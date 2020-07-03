Полиция Нижнего Тагила начала проверку по факту порчи скульптуры «Городовой» на набережной

Тагильские полицейские проводят проверку после акта вандализма на набережной пруда. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, в ночь на 3 июля неизвестные вандалы сломали крепление памятника. По словам охранника недостроенного кафе рядом со скульптурой, около полуночи несколько человек пытались её уронить. При этом в правоохранительных органах отметили, что сектор возле скульптуры не просматривается камерами «Безопасного города».

Как рассказал АН «Между строк» автор памятника Александр Брусницин, это не первый случай, когда его «Городовой» подвергался нападкам вандалов.