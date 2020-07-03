В Нижнем Тагиле вандалы сломали скульптуру «Городовой» на набережной (ВИДЕО)

На набережной Тагильского пруда неизвестные сломали скульптуру «Городовой». На необычное положение фигуры обратили внимание случайные прохожие. Из-за сломанного крепления верхняя часть скульптуры наклонилась вперёд и рискует полностью упасть.

Заместитель директора музея изобразительных искусств Надежда Гундырева пояснила АН «Между строк», что им известно о происшествии и в настоящее время решается вопрос о восстановлении скульптуры.

«Нужно, чтобы скульптор Александр Брусницин посмотрел, из-за чего она упала. Возможно, крепление, которое уже подваривали, обломилось. Думаю, что сегодня всё востановим», — рассказала представитель музея.

«Городовой» тагильского скульптора Александра Брусницина установлен в 2015 году, сразу после окончания I симпозиума садово-парковой скульптуры. В июне 2020 года скульптура была отреставрирована автором.