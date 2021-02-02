Полиция Нижнего Тагила ищет свидетелей двух смертельных ДТП

Следственное управление МУ МВД «Нижнетагильское» ищет очевидцев двух смертельных ДТП, которые произошли в декабре 2020 года.

Первая авария произошла вечером 5 декабря на 160-м км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. 33-летняя женщина ехала за рулём автомобиля Hyundai Matrix, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Chevrolet Klau. Оба водителя оказались зажаты в салоне, и спасателям Центра защиты населения пришлось применить специнструмент для их извлечения. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. 8 декабря в реанимации скончался 39-летний водитель Chevrolet.

Второе происшествие случилось утром 11 декабря на улице Алтайской. Водитель автомобиля Chevrolet Cruze сбил 58-летнего мужчину-пешехода, перебегавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Следственное управление МВД обращается с просьбой к очевидцам дорожно-транспортных происшествий обратиться по адресу: Нижний Тагил, ул. Островского, 7, кабинет 114 или 412 либо по телефону: 8 (3435) 97-62-59, 97-61-31.