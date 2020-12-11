На Вагонке водитель насмерть сбил пешехода

Утром 11 декабря на улице Алтайской 54-летний водитель Chevrolet насмерть сбил пешехода. По словам водителя, пешеход переходил дорогу на красный сигнал светофора. Дойдя до середины пешеходного перехода, 58-летний мужчина остановился, а потом быстро пошёл вперёд.

Пострадавшего с места ДТП доставили в центральную городскую больницу Нижнего Тагила, где тот скончался от полученных травм.

«Причина данного происшествия будет установлена в ходе следствия, по окончании которого будет принято процессуальное решение», — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.

«С начала года в Нижнем Тагиле зарегистрировано 69 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в результате которых 61 участник дорожного движения получил травмы различной степени тяжести, 10 человек погибли», — пояснили в Госавтоинспекции.

ГИБДД напоминает пешеходам о запрете перехода проезжей части на запрещающий сигнал светофора и о том, что пешеходный переход — не гарантия безопасности.