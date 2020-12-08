В больнице скончался мужчина, пострадавший 5 декабря в ДТП на Серовском тракте

Сегодня, 8 декабря, в реанимации скончался 39-летний водитель Chevrolet, который пострадал в ДТП возле Медведь-камня на Серовском тракте.

Напомним, авария произошла вечером 5 декабря на 160-м км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. По предварительной информации, 33-летняя женщина ехала за рулём автомобиля Hyundai Matrix, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Chevrolet. Оба водителя оказались зажаты в салоне, и спасателям Центра защиты населения пришлось применить специнструмент для их извлечения. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.