Полиция Нижнего Тагила и общественники обнаружили серьёзные нарушения в торговых точках и кафе на Вагонке

Сотрудники полиции Нижнего Тагила совместно с активистами проекта «Народный контроль» проверили соблюдение правил торговли в кафе и продуктовых магазинах Вагонки.

В кафе «Восточная кухня» в ТЦ «Спутник» проверяющие выявили нарушение санитарно-эпидемиологических требований и отсутствие некоторых разрешительных документов. В магазине «Продукты» на Ульяновской, 48 была проведена контрольная закупка табачной и алкогольной продукции. Предварительно установлено, что часть товаров являлась подделкой. По словам активистов, органы правопорядка изъяли из оборота 662 пачки сигарет и 32 литра спиртосодержащей жидкости.

При проверке магазина «СуперЦены» на улице Садовой, 6а был установлен факт реализации одежды и обуви с признаками контрафакта. В ходе осмотра помещения обнаружено и изъято 243 единицы продукции (сумки, рюкзаки, спортивные костюмы, кроссовки). Вся продукция изъята, составлены административные протоколы. Полиция проводит проверку.

Анонимно оставить обращение с указанием места, где торгуют контрафактом, можно на сайте проекта: https://nk66.ru.