Полиция ищет двух девушек, подобравших у гостиницы «Тагил» кошелёк с 50 000 рублей

В редакцию АН «Между строк» обратилась директор некоммерческого партнёрства «Социальная поддержка школы № 32» Татьяна Артамонова. На прошлой неделе, 13 июля, выходя из такси возле гостиницы «Тагил», она обронила свой кошелёк, в котором лежало 50 тысяч рублей наличными, а также банковские карты. Потерю тагильчанка обнаружила спустя час, после того как ей понадобилось рассчитаться за услугу. Поняв, что портмоне в сумке нет, Татьяна начала вспоминать и мысленно воспроизводить хронологию последних событий. Тогда женщина предположила, что могла обронить кошелёк в такси.

«В тот день я не успела заехать в банк, чтобы положить деньги на счёт. Поняв, что кошелька нет, я обратилась по телефону к водителю такси, который меня довозил и с которым я расплачивалась наличными за поездку из того самого кошелька. Но мужчина заявил, что в салоне никаких вещей не было. Тогда я обратилась на стойку охраны в отеле с просьбой посмотреть записи с камер видеонаблюдений, установленных возле гостиницы. Банковские карты я заблокировала. С них никаких списаний не было», — уточняет Татьяна.

Запись с камеры видеонаблюдения показала, что тагильчанка обронила кошелёк перед входом на территорию гостиницы. Бумажник некоторое время лежал на тротуаре, но никто его не подбирал, хотя люди обращали на него внимание. В итоге портмоне забрали две женщины с характерной внешностью приезжих из стран ближнего зарубежья или цыган: они были одеты в длинные юбки и платки. В этот же день Татьяна обратилась с заявлением в отдел полиции № 18.

«Есть статья, где чётко прописан алгоритм действий гражданина в случае обнаружения бесхозных чужих вещей, и есть обязанности и по хранению, по эксплуатации. Заявление в полиции у меня, конечно, приняли, однако, думаю, никакого движения моя история не получит и, скорее всего, я получу отказ в возбуждении уголовного дела», — рассказывает тагильчанка.

Со слов пострадавшей, в отделении полиции её попросили не волноваться. Однако женщина уверена, что дело о пропаже бумажника не будет раскрыто и про её историю вскоре забудут. В разговоре с журналистом АН «Между строк» Татьяна уточнила, что на этих выходных рассказала о своей неприятной ситуации в компании друзей и знакомых. Как оказалось, многие из них не знали о том, что существует статья, которая защищает права граждан, потерявших свои деньги. Женщину это очень удивило, хотя, по её словам, в компании были люди образованные и культурные.

«Есть достаточно примеров, когда за пределами России полиция достаточно серьёзно относится к такого рода преступлениям. Жаль, что у нас эти схемы не работают», — добавила Татьяна.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», по заявлению женщины сотрудниками уголовного розыска полиции организована проверка.

«Граждан, располагающих информацией об утерянной вещи, или лиц, обнаруживших находку, просим обратиться в дежурную часть отдела полиции № 18 по телефону: +7 (3435) 47-71-02. Если вы нашли чужой кошелёк, документы или банковскую карту, вам следует обратиться в ближайший отдел полиции и передать найденную вещь оперативному дежурному. В полиции предпримут все меры, чтобы вернуть потерянную вещь её владельцу», — отметили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».