Полиция и ФСБ проводят обыски в ГУП «Газовые сети» Екатеринбурга

В Екатеринбурге проходят следственные действия в здании ГУП «Газовые сети» по адресу улица Радищева, 2, со ссылкой на собственный источник пишет Znak.com.

Сотрудники полиции и ФСБ пришли в кабинеты директора предприятия Геннадия Вечканова и начальника службы безопасности предприятия. В пресс-службах региональных УФСБ и ГУ МВД отказались от комментариев, однако источник в одной из силовых структур подтвердил информацию.

У силовых ведомств уже возникали вопросы к деятельности предприятия: в 2016 году Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил экс-директора ГУП Свердловской области «Газовые сети» Владимира Яхлакова, обвиняемого в махинациях с бюджетными деньгами на сумму 51 млн рублей, к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, Яхлаков, возглавлявший ГУП СО «Газовые сети» с октября 2011 года до декабря 2012 года, курировал вопросы оплаты работ по строительству и ремонту сетей газоснабжения региона. Деньги перечислялись подрядным организациям, но на самом деле работы выполняли сотрудники самого ГУПа.

Предприятие «Газовые сети» было создано по решению правительства Свердловской области и начало работу в июле 2004 года, принадлежит МУГИСО. МУП занимается работами по строительству газовых сетей среднего и низкого давления, газоснабжению объектов различного назначения.