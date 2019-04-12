Полиция Екатеринбурга проверяет информацию о мужчине, устроившем стрельбу в районе вокзала (ВИДЕО)

Сотрудники отдела полиции № 11 Екатеринбурга организовали проверку по сообщению о мужчине, который днём недалеко от железнодорожного вокзала открыл огонь из оружия, похожего на пистолет, пишет E1.ru.

Инцидент произошёл у жилого дома в Красном переулке, видеозапись со стрельбой была опубликована в соцсетях и на сайте E1.ru. На видео можно заметить, как мужчина с улыбкой производит несколько выстрелов, судя по всему, из пневматического пистолета, а за происходящим наблюдают мужчина, женщина и ребёнок.

«Час палили под нашими окнами, мимо люди ходят. На замечание последовал ответ: "А чё? Имею право, у меня разрешение есть…"», — рассказала очевидец происшествия.

Как отметили в пресс-группе УМВД РФ по уральской столице, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.