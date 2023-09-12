Полицейский из Нижнего Тагила участвует во Всероссийском конкурсе «Народный участковый»

Участковый уполномоченный отдела полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» капитан Дмитрий Зайков участвует в первом этапе Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». Голосование проходит на сайте Главного управления МВД России по Свердловской области.

«Мой рабочий день начинается с общего совещания, где ставятся задачи. Основная работа, конечно, — работа с населением. Она интересная и разносторонняя. Мне нравится общаться с людьми. Это один из главных моментов, который позволяет установить тесную связь между полицией и гражданами, что очень важно для решения любых проблем и вопросов. Уверен, что участковым можно работать только тогда, когда понимаешь, что помогать людям — это твоё призвание», — сказал участковый.

Территория административного участка, который обслуживает Дмитрий Зайков, довольно обширная: улицы Металлургов, Балакинская, Индустриальная, сюда же входят коллективные сады и некоторые предприятия. На участке капитана полиции проживают 25 человек, которые относятся к категории учёта: ранее судимые лица, в отношении которых установлен административный надзор, освободившиеся из мест лишения свободы условно-досрочно, а также те, кому судом назначена условная мера наказания.

Дмитрий Зайков — уроженец Качканара, начинал работу в службе судебных приставов. В его планах был переезд в Нижний Тагил и перевод на службу в органы МВД. В 2016 году он пришёл на службу в отдел полиции № 19 на должность участкового уполномоченного, где работает до сих пор.

Руководители Дмитрия Зайкова отмечают его ответственный и добросовестный подход к работе, уважение среди граждан и коллег. Проголосовать за Дмитрия Зайкова можно по ссылке.