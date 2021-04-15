Полицейские Нижнего Тагила показали кадетам закулисье своей работы

В рамках акции «Единый день профилактики» полицейские Нижнего Тагила рассказали о своей работе учащимся 8-го класса кадетской школы № 21. Сегодня, 15 апреля, кадетам показали, как устроена работа в межмуниципальном управлении МВД «Нижнетагильское», расположенном на Островского, 7.

Экскурсия началась с небольшого «экзамена» для кадетов, у которых спросили, сколько на территории города находится отделений полиции и какие специальности сотрудников они знают. После чего учащиеся прошли в оперативную дежурную часть — именно с неё, по словам правоохранителей, начинается любой отдел полиции.

Именно сюда поступают все звонки по номерам 02 и 112, после чего полученная информация направляется в один из семи отделов полиции или в дежурные части ГИБДД и ППС.

«Дежурная часть работает круглосуточно. Разговор мы ведём корректно и всегда общаемся спокойно. Дежурный должен выяснить место, в какой помощи нуждается звонящий, установить причину и по возможности оказать помощь», — рассказал дежурный.



Пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское» / Система «Безопасный город»



Школьникам также продемонстрировали работу системы «Безопасный город». Сейчас на территории города установлено 514 камер, из них 220 расположены в детских садах и школах. С помощью камер проводится охрана общественного порядка, сопровождение массовых мероприятий, выявление административных правонарушений и раскрытие преступлений. Например, недавно благодаря камерам «Безопасного города» удалось отследить автомобиль, на котором перемещались ограбившие 92-летнего пенсионера.

Последним и самым интересным для подростков этапом экскурсии стала работа криминалистов. Эксперт-криминалист Евгений показал, как происходит снятие отпечатков пальцев на месте преступления.

После небольшой лекции кадетам предложили самим побыть в роли криминалистов и попробовать снять отпечатки со стекла.

«Экскурсия оказалась интересной. Я когда-то интересовался криминалистикой, интересно было узнать, как раскрываются дела. Нравятся разные сериалы по типу "След"», — рассказал кадет Ярослав.

Акция «Единый день профилактики» проходит с 12 по 16 апреля. На мероприятиях в образовательных учреждениях учащимся рассказывают, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, и предостерегают подростков от совершения правонарушений.