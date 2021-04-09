В Нижнем Тагиле задержали грабителей 92-летнего пенсионера

Накануне, 8 апреля, в Нижнем Тагиле полиция задержала 32-летнюю женщину, подозреваемую в ограблении 92-летнего пенсионера. Инцидент произошёл в начале апреля.

Во время похода в магазин на улице Газетной к пенсионеру обратились незнакомые мужчина и женщина с предложением приобрести сварочный аппарат за 5000 рублей. После чего незнакомцы на машине поехали к дому пенсионера по улице Циолковского и поднялись вместе с ним в квартиру. Мужчина оставил сварочный аппарат и вышел на улицу, а женщина осталась ждать оплаты. Когда пенсионер достал деньги и стал выбирать нужную купюру, женщина выхватила у него из рук 50 тысяч рублей и выбежала из квартиры.

Сотрудники полиции с помощью камер «Безопасного города» установили серую иномарку, на которой передвигались злоумышленники. Оперативники выявили, что машина выехала в сторону Екатеринбурга.

«Оперативно были ориентированы сотрудники ГИБДД по области для задержания лиц, передвигающихся на данном автомобиле. Указанное транспортное средство под управлением уроженца Ставропольского края задержали в столице Урала», — рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Накануне полиция Нижнего Тагила задержала в собственной квартире 32-летнюю ранее не судимую женщину, подозреваемую в хищении денег у пенсионера. Она призналась, что не устояла от соблазна, увидев в руках пенсионера большую сумму. Подозреваемая раскаялась и вернула всю сумму в размере 50 тысяч рублей.

В полиции уточнили, что мужчина в настоящее время живёт в Верхней Пышме вместе с супругой и малолетним ребёнком. Вместе они подрабатывают продажей электроинструмента, осуществляя поездки по области.

В отношении подозреваемой женщины следственным подразделением отдела полиции № 16 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж», предусматривающей наказание до четырёх лет лишения свободы. До суда женщина будет находиться под подпиской о невыезде.