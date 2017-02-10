Похитивший телефон у журналиста АН «Между строк» бизнесмен Евгений Рутковский объявлен в розыск

Полиция Нижнего Тагила объявила в оперативный розыск директора транспортной компании «Омега» Евгения Рутковского, который является фигурантом уголовного дела об ограблении журналиста АН «Между строк» Антона Селиверстова. Напомним, в апреле 2016 года группа дальнобойщиков заявила о зарплатных махинациях в «Омеге» и обратилась за помощью в СМИ. Наш корреспондент по редакционному заданию пришёл в офис компании, чтобы поговорить с её руководителем Евгением Рутковским, а разговор попытался записать на видеокамеру смартфона. Предприниматель вырвал телефон из рук журналиста и вызвал охрану, которая выпроводила Селиверстова и дальнобойщиков из помещения.

Сотрудник АН «Между строк» написал заявление в Следственный комитет по статьям «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и «Грабёж». По первой статье в возбуждении дела отказали, но материалы передали в полицию, которая уголовное дело возбудила, однако Евгений Рутковский заявил, что «не видел никакого телефона». Несмотря на заявление журналиста, Евгений Рутковский проходил по делу как свидетель и продолжал настаивать на своей невиновности. Его слова подтверждали многочисленные свидетели, которые, впрочем, являлись подчинёнными Рутковского.

В конце января дознаватель вызвал Евгения Рутковского на очную ставку со свидетелем потерпевшего журналиста (дальнобойщика) и опрос на полиграфе. Предприниматель вызов проигнорировал, заявив, что находится в Объединённых Арабских Эмиратах. Однако полиция из разных источников получала сведения, что Рутковский пребывает в Нижнем Тагиле. Правоохранители проверили адрес, по которому он прописан, и офис «Омеги». Его сотрудники, которые ранее под уголовную ответственность заявляли, что Рутковский не отбирал у Селиверстова смартфон, на этот раз также подтвердили отъезд шефа за пределы города. При этом, когда полицейские вышли из офисного здания, на парковке они увидели припаркованную машину Рутковского, которой ещё несколько минут назад там не было.

1 февраля Евгений Рутковский сам встретился с потерпевшим корреспондентом возле офиса редакции.

«Рутковский спросил, чего я добиваюсь и не собираюсь ли приостановить ход дела. Он был уже в курсе, что его ищет дознаватель. Ещё добавил: “Не из-за грошового же телефона ты так стараешься?” Я объяснил, что вынужден добиваться его обвинения и передачи дела в суд как минимум для того, чтобы отстоять репутацию журналиста. Сказал, что отступить просто не могу и ни на какие сделки с ним не согласен. Рутковский выслушал всё, сел в машину и уехал. В тот же день я сообщил об этой встрече дознавателю», – рассказал Антон Селиверстов.

В полиции Рутковскому назначили очередной вызов на 3 февраля, притом оформили привод. Бизнесмен не явился, а правоохранители по-прежнему не могут его найти. Теперь Евгений Рутковский объявлен в оперативный розыск.

Напомним, дальнобойщики Сергей Калабин и Сергей Черепов утверждали, что руководство «Омеги» приняло их на работу без официального трудоустройства, а когда подошёл срок выплаты зарплаты, деньги платить отказалось. По их словам, так же «омеговцы» поступают с другими сотрудниками-водителями. В «Омеге» отрицали, что имели с этими водителями какие-либо трудовые отношения, но когда суд установил обратное, в фирме Рутковского обвинили Калабина и Черепова в недостаче оборудования. В итоге суд признал правоту дальнобойщиков и постановил выплатить им полагающиеся деньги. Однако, по словам Калабина , долг по зарплате ему до сих пор не вернули.

Агентство новостей «Между строк»