Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.

«Сегодня мы провожаем в последний путь экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата, погибшего при выполнении боевой задачи в холодных водах Баренцева моря. 14 погибших, 14 жизней. Ценой своей жизни — спасли жизни своих товарищей, спасли корабль, не допустили катастрофы планетарного масштаба», — сказал один из руководителей российского флота во время траурной церемонии.

Как сообщают «Открытые медиа», что именно сделали моряки он не сказал. Имя военного также не называется.

4 июля министр обороны Сергей Шойгу выступил с заявлением, что ядерная энергетическая установка на подводном аппарате полностью изолирована и работоспособна, потому что экипаж выполнил все необходимые мероприятия по её защите.

Официальная версия произошедшей трагедии — пожар в аккумуляторном отсеке подводного судна.

Президент Владимир Путин подписал указ о посмертном присвоении звания Героев России четырём подводникам, погибшим при пожаре на глубоководном аппарате 1 июля, ещё десятерых он наградил Орденом Мужества.