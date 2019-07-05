Путин присвоил четверым погибшим морякам звания Героев России

Президент Владимир Путин подписал указ о посмертном присвоении звания Героев России четырем подводникам, погибшим при пожаре на глубоководном аппарате 1 июля, ещё десятерых он наградил Орденом Мужества, сообщается на сайте Кремля.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Воскресенскому Андрею Владимировичу – капитану 1 ранга (посмертно), Опарину Денису Александровичу – капитану 1 ранга (посмертно), Соловьёву Дмитрию Александровичу – капитану 2 ранга (посмертно), Сомову Константину Юрьевичу – капитану 1 ранга (посмертно)», - говорится в указе.

Орденом Мужества «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга» посмертно награждены капитан 1 ранга Владимир Абанкин, капитан 2 ранга Александр Авдонин, подполковник медицинской службы Александр Васильев, капитан 1 ранга Сергей Данильченко, капитан 1 ранга Денис Долонский, капитан-лейтенант Михаил Дубков, капитан 1 ранга Константин Иванов, капитан 3 ранга Виктор Кузьмин, капитан 3 ранга Владимир Сухиничев и капитан 1 ранга Николай Филин.

Напомним, пожар на борту глубоководного аппарата произошёл 1 июля во время батиметрических измерений. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что причиной происшествия на станции стало возгорание в аккумуляторном отсеке.

В результате пожара погибли 14 моряков-подводников - они отравились продуктами горения. По неофициальным данным, пламя вспыхнуло на атомной подводной лодке АС-31, известной как «Лошарик». Вечером 3 июля Минобороны опубликовало имена всех погибших.