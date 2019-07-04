Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате в Баренцевом море

Глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что основная причина происшествия с глубоководным аппаратом ВМФ РФ - пожар в аккумуляторном отсеке, пишет ТАСС.

Также Шойгу доложил Путину о том, что поврежденный пожаром глубоководный аппарат ВМФ подлежит восстановлению. По словам министра, ядерная энергетическая установка на пострадавшем от пожара подводном аппарате полностью изолирована и в рабочем состоянии.

Напомним, 1 июля произошёл пожар на глубоководном аппарате, который находился в российских территориальных водах. Погибло 14 моряков. Владимир Путин объявил, что в числе жертв пожара на подлодке Северного флота — семь капитанов первого ранга и два Героя России.

«Это большая потеря для флота, вообще для армии», — сказал президент на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Также президент выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать им помощь.