Поэты и музыканты из Нижнего Тагила могут принять участие во всероссийском конкурсе памяти Иосифа Кобзона

В России стартовал приём заявок на участие во всероссийском заочном конкурсе стихов и песен «Я люблю тебя, жизнь!» памяти Иосифа Кобзона. Оценивать таланты конкурсантов будут автор-исполнитель Сергей Трофимов и поэт-песенник Александр Шаганов.

Конкурс проводится по семи номинациям, две из них специальные — «Молодёжная мастерская» для авторов и исполнителей не старше 35 лет и «Лучшее исполнение песни из репертуара Иосифа Кобзона». Как сообщают организаторы, заочный конкурс пройдёт в два этапа. В нём смогут принять участие авторы слов и музыки, исполнители и творческие коллективы. До 30 апреля 2021 года нужно прислать аудио- или видеозапись со своим выступлением, текст песни или стихотворения на почту grinlandia-kirov@mail.ru. Подробнее познакомиться с условиями можно в паблике конкурса во «ВКонтакте».

На втором этапе жюри определит лауреатов, а обладателя звания «Народный победитель» выберут участники интернет-голосования. Окончательные итоги конкурса станут известны 31 мая 2021 года.

Победители получат дипломы и денежные призы, а также возможность выйти на главную сцену фестиваля «Гринландия» летом 2021 года на заключительном гала-концерте с участием звёзд российской эстрады и лучших исполнителей авторской песни.