Поджог и непотушенная сигарета. В выходные в Нижнем Тагиле спасатели МЧС потушили два пожара 

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле произошло два пожара. Как сообщили в отделе надзорной деятельности, возгорания случились в домах по адресам Пархоменко, 30 и Выйская, 51. Никто из жильцов не пострадал.

Днём 20 ноября пожарные эвакуировали десять жильцов дома № 30 на улице Пархоменко. Четырём тагильчанам потребовались дыхательные аппараты. По предварительным данным, загорелся матрас в одной из квартир. Её хозяин пытался справиться с огнём самостоятельно, но не смог. Площадь пожара составила 6 кв. метров. Соседи рассказали пожарным, что хозяин квартиры живёт один и много курит.



Вечером 21 ноября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в жилом доме на Выйской, 51. В подъезде на площади 5 кв. метров горели санки и коляска. Жильцы дома — пять взрослых и один ребёнок — почувствовали задымление и эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. Предполагаемая причина возгорания — поджог.

Отдел надзорной деятельности напоминает, что хранение горючих предметов и материалов является нарушением требований пожарной безопасности и может стать препятствием на пути к спасению в случае возникновения пожара, создать угрозу жизни и здоровью жителей.

В случае пожара сообщите о случившемся в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101 или на единый телефон вызова экстренных служб 112.