Подросток утонул в реке Реж во время экскурсии

В Свердловской области 12-летний воспитанник детского дома утонул в реке Реж во время экскурсии. Трагедия произошла днём 26 июля в районе села Арамашево. Детей сопровождал один вожатый.

«Тело ребёнка было поднято водолазами службы спасения Свердловской области. Оно направлено на судебную медицинскую экспертизу в целях установления давности и точной причины смерти. В ходе расследования сотрудниками Следственного комитета в обязательном порядке будут выясняться причины и условия, которые привели к случившейся трагедии», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Сейчас в отношении вожатого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Старший помощник прокурора области Марина Канатова заявила Znak.com, что ведомство проведёт собственную проверку по факту случившейся трагедии: установит, почему детей сопровождал только один сотрудник, и даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья при организации выездного мероприятия для детей-сирот. Также в прокуратуре выяснят, имело ли место, где купались дети, необходимые разрешения и инфраструктуру.

Напомним, с начала купального сезона в водоёмах Нижнего Тагила утонуло уже четверо подростков, что в два раза больше, чем за весь 2018 год. Во всех случаях дети купались без присмотра со стороны родителей.

В целях профилактики новых трагедий на воде в мэрии Нижнего Тагила предложили засыпать хорошие спуски в воду, писать на аншлагах количество утопленников и ограничить доступ к техническим водоёмам.