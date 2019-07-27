Ограничить доступ к водоёмам и писать на плакатах о количестве утонувших предложили в мэрии Нижнего Тагила из-за массовой гибели детей на местных водоёмах

Засыпать хорошие спуски в воду, писать на аншлагах количество утопленников и ограничить доступ к техническим водоёмам предложили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в мэрии Нижнего Тагила. Чиновники, полицейские, сотрудники МЧС и «Центра защиты населения», а также руководителями предприятий собрались за одним столом, чтобы обсудить меры по обеспечению безопасности жителей города на воде. Только за последний месяц в Тагиле утонули четверо подростков, что в два раза больше, чем за весь 2018 год. Последняя трагедия произошла на одном из технических водоёмов Высокогорского ГОКа. Доступ туда запрещён, о чём говорится на предупреждающих аншлагах. Сотрудники охранного предприятия регулярно совершают объезд данных территорий, но как только они уезжают, тагильчане, в том числе дети, возвращаются на водоём, чтобы искупаться.

«В последнее время в Нижнем Тагиле много несчастных случаев на воде, – отметил первый вице-мэр Вячеслав Горячкин. – Это происходит в связи с тем, что дети неорганизованно и без контроля взрослых купаются в местах, не оборудованных для купания. Не имеют навыков плавания и не умеют оказывать помощь при несчастных случаях. Много водоёмов образовалось в выработках ВГОКа. В настоящий момент они никаким образом не охраняются и не имеют постоянных ограничений доступа. Мы сделали ВГОКу предостережение. Понимаем, что территория большая, экономическое положение предприятия сложное, но это обязанность собственника, его ответственность».

По словам директора «Центра защиты населения» Сергея Копёркина, тагильчане регулярно нарушают запрет на купание в местных водоёмах. В ходе проводимых рейдов, с начала сезона, специалисты организации спасли уже шесть человек. Всего сотрудники центра провели уже 144 профилактических мероприятия и установили более 30 предупреждающих аншлагов «Купание запрещено!».

«Мы выезжали на место, где 25 июля утонули дети. Там застали подростков, которые были участниками трагических событий, а также компанию молодых людей с малолетними детьми. Никого из них не остановили последствия недавнего ЧП», – отметил Копёркин.

«К сожалению, не все родители добросовестно исполняют свои обязанности. И это приводит к необратимым последствиям. Прежде всего родители должны наладить контроль за своими детьми и только под собственным надзором разрешать купаться им, в местах, где это безопасно. Со взрослыми же должны работать в том числе районные административные комиссии», – добавил Вячеслав Горячкин.

В итоге в мэрии было решено усилить профилактическую работу среди взрослых и детей по предупреждению ЧС на воде – в числе прочего информировать тагильчан об опасности нахождения на водоёмах в нетрезвом состоянии, незаконном использовании водного транспорта. Напомним, недавно журналист АН «Между строк» пообщался с тагильскими спасателями, которые рассказали о правилах поведения на отдыхе и запоминающихся страшных случаях из своей практики.