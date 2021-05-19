Подозреваемый в тройном убийстве в Екатеринбурге умер в больнице

Мужчина, устроивший поножовщину и убивший трёх человек в сквере у вокзала в Екатеринбурге, умер в больнице, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

В ведомстве добавили, что причина его смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

«Расследование ранее возбужденного уголовного дела продолжается, сотрудниками СКР выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области добавили, что сотрудники угрозыска установили личности трёх убитых Кукушкиным.

«Двое из них — ранее судимые граждане. Подозреваемый в их гибели был задержан на месте происшествия полицейскими и всё это время после операции находился под охраной МВД в больнице в крайне тяжёлом состоянии. Ранее появившиеся в СМИ сведения о том, что убитые являются рабочими-вахтовиками с Севера не соответствует действительности. Все погибшие являются местными жителями», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, инцидент произошёл утром 17 мая. По словам очевидцев, мужчина начал бросаться с ножом на других людей, в результате трое погибли. Подозреваемого задержали проходившие мимо военные, а полицейским пришлось выстрелить в него, так как он вёл себя агрессивно. В пресс-службе СУ СКР сообщили, что между мужчинами мог произойти конфликт при распитии спиртного.