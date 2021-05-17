В Екатеринбурге мужчина с ножом зарезал троих прохожих

В Екатеринбурге в сквере у железнодорожного вокзала неизвестный с ножом зарезал трёх случайных прохожих, пишет E1.ru.

Сквер оцеплен полицией и Росгвардией, нападавший был задержан при попытке напасть на сотрудников правоохранительных органов. По словам очевидцев, была слышна стрельба, мужчина был ранен.

Глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что мужчина с ножом оказывал сопротивление.

«Когда прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли попытку задержать подозреваемого, мужчина, вооружённый ножом, попытался совершить нападение на представителей МВД. В результате стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие. В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу для оказания медпомощи. Сыщики уголовного розыска устанавливают личности погибших, опрашивают очевидцев», — сообщил Валерий Горелых.

По информации Следственного комитета, конфликт случился на почве распития алкогольных напитков, убиты три человека.